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Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 3.

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada Kruse'un ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Muriqi'nin bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.


50. dakikada Pererira'nın uzun pasında Sosa kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sosa'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı aşırtma vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Altay oyun alanına tokatladı.


53. dakikada sağ çaprazdan Tolga'nın içeri çevirdiği topa kale önünde Kruse'un kafa vuruşunu kaleci Uğurcan kornere çeldi.


72. dakikada sol kanatta topla buluşan Nwakaeme'nin rakiplerini geçerek ceza sahası içerisine girdi. Nwakaeme'nin dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Altay'a çarparak kornere gitti.


88. dakikada ceza yayı önünde topu önünde bulan Yusuf Sarı'nın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Altay'da kaldı.



Stat: Ülker


Hakemler: Fırat Aydınus, Alkes Taşçıoğlu, Erdem Bayık


Fenerbahçe: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Emre, Deniz (Zajc dk. 69), Rodrigues (Ferdi dk. 73), Max Kruse (Mevlüt dk. 83 ?), Muriç


Yedekler: Harun, Sadık, Serdar, Murat, Alper, Tolgay, Mehmet Ekici


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak (Yusuf Sarı dk. 71), Sosa, Avdijaj (Doğan dk. 46), Nwakaeme, Ekuban, Sörloth (Koray dk. 82 ?)


Yedekler: Erce, Abdurrahim, Fernandes, Campi, Ahmet Canbaz, Mikel, Fıratcan Üzüm


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Goller: Rodrigues (dk. 17) (Fenerbahçe), Ekuban (dk. 28) (Trabzonspor)


Sarı kartlar: Sosa, Nwakaeme, Uğurcan (Trabzonspor), Dirar (Fenerbahçe)

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