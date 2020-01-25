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Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 19.

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, zirve yarışındaki rakiplerinden Başakşehir'i konuk etti. Sarı-lacivertliler Kruse ve Vedat'ın golleriyle sahasında 2-0 kazanarak ikinci sıraya yerleşti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


59. dakikada rakibinden kaptığı topla hareketlenen Kruse, Ozan'ı gördü. Bu futbolcunun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rodrigues sert vurdu ancak Mert Günok geçit vermedi.


62. dakikada kazanılan korner atışını sağdan Rodrigues kullandı. Ceza sahası içinde iyi yükselen Gustavo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.


72. dakikada Ozan Tufan'ın pasında topla buluşan Kruse 3 rakibinin arasından sıyrılıp ceza sahasına girdi ve yerden düzgün bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi. 1-0


77. dakikada Kruse'nin kullandığı korner atışında savunmanın kafayla uzaklaştırdığı top Ozan Tufan'da kaldı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda kaleci Mert başarılıydı.


78. dakikada Gustavo'nun ceza sahası dışından kale sahası önüne gönderdiği ortaya Vedat yükselip kafayı vurdu ancak Mert gole izin vermedi.


86. dakikada Kruse'nin pasında sağ kanattan hareketlenen Rodrigues ceza sahasına girerek yerden pasını çıkardı. Bu noktada Vedat düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0


90+1. dakikada Mehmet Ekici'yle yaptığı verkaçla ceza sahasına giren Ferdi'nin vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.


90+1. dakikada Başakşehir hızlı çıkmak isterken topu kaptırdı ve Emre Belözoğlu savunmanın arkasına sarkan Vedat'ı gördü. Bu futbolcu kayarak Ponck'tan kaptığı topu direkt kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.



Stat: Ülker


Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık


Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Tolga (Ferdi dk. 64), Gustavo, Ozan, Kruse (Mehmet Ekici dk. 90 ?), Rodrigues (Emre dk. 87 ?), Vedat


Yedekler: Harun, Tolgay, Mevlüt, Zajc, Deniz, Zanka, Adil Rami


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut (Robinho dk. 82 ?), Mehmet Topal (Aleksic dk. 75), Visca, İrfan Can, Elia (Guldbrandsen dk. 68), Crivelli


Yedekler: Volkan, Muhammet Arslantaş, Aziz, Skrtel, Azubuike, Uğur Uçar, Muhammed Emin Sarıkaya


Teknik Direktör: Okan Buruk


Goller: Kruse (dk. 72), Vedat (dk. 86) (Fenerbahçe)


Sarı kart: İrfan Can (Başakşehir)

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