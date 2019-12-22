S?per Lig: Fenerbah?e: 2 - Be?ikta?: 1 (?lk yar?)

S?per Lig’in 16.
S?per Lig'in 16. haftas?nda Fenerbah?e ile Be?ikta?, y?l?n son derbisinde Kad?k?y'de kar??la??yor. M?cadelenin ilk yar?s? sar?-lacivertlilerin 2-1'lik ?st?nl??? ile sona erdi.
Ma?tan dakikalar (?lk yar?)
2. dakikada Isla'n?n sa? kanattan pas?nda penalt? noktas? ?zerinde topla bulu?an Tolga'n?n plase vuru?unda kaleci Karius me?in yuvarla?? kornere ?eldi.
19. dakikada Gustavo'nun sa? kanattan ortas?nda ceza sahas? i?inde Rebocho'nun eline ?arpan top sonras?nda hakem C?neyt ?ak?r VAR'a gitti. Pozisyonu izleyen ?ak?r daha sonra penalt? karar? verdi.
23. dakikada penalt?da topun ba??na ge?en Max Kruse kaleci Karius'un solundan me?in yuvarla?? a?larla bulu?tu. 1-0
32. dakikada orta sahada Diaby'den topu kapan Tolga Ci?erci'nin pas?nda topla ilerleyen Ozan'?n ceza yay?n?n gerisinden uzaktan yapt??? vuru?ta me?in yuvarlak a?lara gitti. 2-0
45+5. dakikada Caner'in orta sahas?n sol taraf?ndan kulland??? serbest vuru?ta ceza sahas? i?inde bo?ta kalan Atiba'n?n sa? aya?? ile vuru?unda me?in yuvarlak a?larla bulu?tu.
Stat: ?lker
Hakemler: C?neyt ?ak?r, Bahattin Duran, Tar?k Ongun
Fenerbah?e: Altay, Isla, Serdar Aziz, Jailson, Dirar, Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ci?erci, Deniz T?r??, Max Kruse, Vedat Muriqi
Yedekler: Harun Tekin, Tolgay Arslan, Mevl?t Erdin?, Ferdi Kad?o?lu, Alper Potuk, Murat Sa?lam, Zanka, Adil Rami
Teknik Direkt?r: Ersun Yanal
Be?ikta?: Karius, G?khan G?n?l, Vida, Enzo Roco, Rebocho, Atiba, Elneny, Lens, Caner Erkin, Diaby, Burak Y?lmaz
Yedekler: Utku, Ersin, Victor Ruiz, Umut Nayir, G?ven Yal??n, O?uzhan ?zyakup, Tyler Boyd, N'Koudou, Necip Uysal, Adem Ljajic
Teknik Direkt?r: Abdullah Avc?
Goller: Max Kruse (dk. 23 pen.), Ozan Tufan (dk. 32) (Fenerbah?e), Atiba (dk. 45+5) (Be?ikta?)
Sar? kartlar: Deniz T?r?? (Fenerbah?e), Lens, Caner (Be?ikta?)