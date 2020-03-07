Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Denizlispor: 2 (Maç sonucu)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Denizlispor'u konuk etti. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

67. dakikada Serdar Aziz'in ceza sahası dışından sert şutunda top yandan auta çıktı.

75. dakikada sağ kanattan Zeki Yavru'nun ortasında ön direkte Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-2

90+1. dakikada Recep Niyaz ile verkaça girerek ceza alanı içine sarkan Rodallega, kaleci Altay'ı geçmek istedi. Ancak Altay topa zamanında müdahale etti ve ardan savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

90+2. dakikada Tolga Ciğerci'nin kullandığı köşe atışında topa iyi yükselen Serdar Aziz, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-2

90+5. dakikada Denizlispor'un kontratağında Onazi'nin pasında topla buluşan Özgür Çek'in vuruşunu Isla çizgiden çıkararak kornere yolladı.

Stat: Ülker

Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Can Satman, İlker Takpak

Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Gustavo, Hasan Ali, Ozan Tufan, Tolgay, Mehmet Ekici (Mevlüt Erdinç dk. 80 ?) Ferdi (Tolga Ciğerci dk. 46), Kruse (Zajc dk. 31 ?) , Muriqi

Yedekler: Erten, Harun, Murat Sağlam, Jailson, Emre Belözoğlu, Allahyar, Ömer Faruk

Teknik Sorumlu: Zeki Murat Göle

Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Olcay, Murawski, Aissati (Sedat Şahintürk dk. 87 ?), Oscar Estupinan (Özgür Çek dk. 72), Modu Barrow (Onazi dk. 82 ?), Recep Niyaz, Rodallega

Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Tolgahan Acar, Muhammet Özkal, Alihan Kalkan

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Goller: Ozan Tufan (dk. 22), Serdar Aziz (dk. 90+1) (Fenerbahçe), Murawski (dk. 45 pen.), Mustafa Yumlu (dk. 75) (Denizlispor)

Kırmızı kart: Tolgay Arslan (dk. 44) (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: Hasan Ali, Ozan Tufan, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Altay (Fenerbahçe), Oscar Estupinan, Murawski, Özgür Çek, Recep Niyaz (Denizlispor)