İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Fenerbahçe: 2- Göztepe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 30.

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe evinde Göztepe'yi ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


1. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Vedat'ın yerden verdiği pasta Deniz'in gelişine yaptığı vuruşunda kaleci Beto topu kornere çeldi.


4. dakikada sol kanatta topla buluşan Berkan'ın ceza sahası içine ortasında Wilzcek'in topu göğüsüyle yumuşatarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Altay oyun alanı içine çeldi.


9. dakikada sağ kanatta topla buluşan Deniz'in ceza sahası içine yerden verdiği pasta Vedat'ın gelişine yaptığı vuruşu kaleci Beto oyun alanı içine çeldi.


25. dakikada sol tarafta topla buluşan Hasan'ın ceza sahasına verdiği pasta Ferdi'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


36. dakikada ceza sahası içine açılan ortada topla buluşan Vedat meşin yuvarlağı Ferdi'ye verdi. Ferdi'nin gelişine yaptığı vuruşta top direğe çarpıp auta çıktı.


45+2. dakikada ceza sahasına çalımlarla giren Ferdi'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0



Stat: Ülker


Hakemler: Bahattin Şimsek, İsmail Şencan, Mehmet Kısal


Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Tolgay, Gustavo, Deniz, Ferdix, Ozan, Vedat Muriqi


Yedekler: Harun, Emre Belözoğlu, Mevlüt, Allahyar, Zajc, Jailson, Murat, Ömer, Cenk, Emir


Teknik Sorumlu: Tahir Karapınar


Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Soner, Borges, Mossoro, Tripic, Serdar ? (Napoleoni dk. 23), Wilczek


Yedekler: Mehmet, Castro, Kerem, Poko, Ege, Metin, Yalçın, Atınç, Murat


Teknik Direktör: İlhan Palut


Goller: Ferdi (dk. 25 ve 45+2) (Fenerbahçe)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.