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Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 30.

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe evinde Göztepe'yi ağırladı. Müsabaka Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


59. dakikada sol kanatta topla buluşan Mossoro'nun ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Altay'da kaldı.


66. dakikada Napoleoni'nin sol taraftan verdiği pasta ceza sahası dışında topla buluşan Soner'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1


87. dakikada Mossoro'nun sağ taraftan ceza sahası içine ortasında Wilczek'in kafa vuruşunu kaleci Altay kornere çeldi.


90+5. dakikada Berkan'ın ceza sahası dışından kaleyi tam karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.



Stat: Ülker


Hakemler: Bahattin Şimsek, İsmail Şencan, Mehmet Kısal


Fenerbahçe: Altay, Dirar (Zajc dk. 61), Serdar, Falette, Hasan Ali, Tolgay (Emre Belözoğlu dk. 61), Gustavo, Deniz, Ferdi (Jailson dk. 78), Ozan (Murat dk. 71), Vedat Muriqi


Yedekler: Harun, Mevlüt, Allahyar, Ömer, Cenk, Emir


Teknik Sorumlu: Tahir Karapınar


Göztepe: Beto, Gassama (Murat dk. 46), Titi, Alpaslan, Berkan, Soner, Borges (Yalçın dk. 46), Mossoro (Ege dk. 90+1 ?), Tripic (Castro dk. 80 ?), Serdar (Napoleoni dk. 23), Wilczek


Yedekler: Mehmet, Kerem, Poko, Metin, Atınç


Teknik Direktör: İlhan Palut


Goller: Ferdi (dk. 25 ve 45+2) (Fenerbahçe), Soner (dk. 66) (Göztepe)


Kırmızı kart: Serdar Aziz (dk. 90+4) (Fenerbahçe)


Sarı kartlar: Murat, Alpaslan (Göztepe)

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