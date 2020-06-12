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Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

Korona virüs nedeniyle ara verilen ve bu akşam yeniden başlayan Süper Lig’in 27.

Korona virüs nedeniyle ara verilen ve bu akşam yeniden başlayan Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, 10 kişi kalıp 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak lige galibiyetle başladı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kravets'in, ceza yayının hafif solundan yaptığı vuruşta kaleyi Altay meşin yuvarlağı kontrol etti.


59. dakikada Kayserispor'un kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Mensah'ın sert şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak ağlarla buluştu. 0-1


77. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Mesanovic'in şutunda Altay gole izin vermedi. Aynı dakika içinde Djedje'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Mensah'ın, gelişine vuruşunda Altay bir kez daha kalesini gole kapadı.


86. dakikada Emre'nin ceza sahası içine ortasında Sapunaru'nun top eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi.


87. dakikada beyaz noktanın başına geçen Vedat Muriqi meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1


88. dakikada Emre'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Gustavo, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-1



Stat: Ülker


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey


Fenerbahçe: Altay Bayındırx, Deniz Türüç, Serdar Aziz, Falette, Dirar, Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu (Vedat Muriqi dk. 64), Rodrigues (Emre Belözoğlu dk. 79), Gustavo, Mehmet Ekici (Tolga Ciğerci dk. 79), Mevlüt Erdinç (Zajc dk. 72)


Yedekler: Harun Tekin, Murat Sağlam, Jailson, Tolgay Arslan, Ömer Faruk, Allahyar


Teknik Direktör: Tahir Karapınar


Kayserispor: Lung, Angelo, Emre Taşdemir, Sapunaru, Zoran Kvrzic, Hasan Hüseyin (Enver Cenk dk. 90 ?), Mesanovic, Rienstra, Mensah, Djedje, Kravets (Situm dk. 81 ?)


Yedekler: Hakan Arıkan, Mert Kula, Yasir Subaşı, Aksel Aktaş, Emre Demir, Uzodimma, Ziya Alkurt, Ömer Uzun


Teknik Direktör: Robert Prosinecki


Goller: Vedat Muriqi (dk. 87 pen.), Gustavo (dk. 88) (Fenerbahçe), Mensah (dk. 59) (Kayserispor)


Kırmızı kart: Ozan Tufan (dk. 14) (Fenerbahçe)


Sarı kartlar: Emre Belözoğlu (Fenerbahçe), Sapunaru, Mensah (Kayserispor)

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