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Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 8.

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Sarı-lacivertliler ilk yarıyı Berisha ve Gustavo'nun golleriyle 2-0 önde tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada sol kanatta topla buluşan Berisha, ön direğe hareketlenen Serdar Dursun'u gördü. Kaleci Ertuğrul'dan önce topa dokunan Serdar'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.


16. dakikada Muhammed'in pasında topla buluşan Rossi, bekletmeden Berisha'yı gördü. Ceza sahası dışında topla buluşan bu futbolcunun dönerek vuruşunda savunmaya da çarpan top kaleci Ertuğrul'un üzerinden filelere gitti. 1-0


41. dakikada Gustavo'nun pasında topla buluşan Rossi bekletmeden uzaktan şutunu çekti. Kaleci Ertuğrul bu pozisyonda gole izin vermezken dönen topu Muhammed tamamladı ancak meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.


45+5. dakikada sol kanatta topla buluşan Rossi ceza sahası içine girip yay üzerindeki Gustavo'ya pasını çıkardı. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı plase vuruşta fark 2'ye çıktı. 2-0



Stat: Ülker


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz


Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Kim Min Jae, Szalai, Ferdi, Luis Gustavo, Crespo, Muhammed, Rossi, Berisha, Serdar Dursun


Yedekler: Berke Özer, Max Meyer, Mert Hakan, Mesut Özil, Valencia, Pelkas, Osayi-Samuel, Zajc, Novak, Burak Kapacak


Teknik Direktör: Vitor Pereira


Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Evren Eren, Sadiku, Travnik, Eysseric, Yusuf Erdoğan, Hajradinovic, Umut Bozok


Yedekler: Erdem Canpolat, Harun Tekin, Jorgensen, Ahmet Emin, Brecka, Mehmet Feyzi, Doğucan Haspolat, Dirar, Hasan Emre


Teknik Direktör: Cihat Arslan


Goller: Berisha (dk. 16), Gustavo (dk. 45+5) (Fenerbahçe)


Sarı kartlar: Crespo, Rossi (Fenerbahçe), Sadiku (Kasımpaşa)

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