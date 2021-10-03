Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 8.
Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Sarı-lacivertliler ilk yarıyı Berisha ve Gustavo'nun golleriyle 2-0 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada sol kanatta topla buluşan Berisha, ön direğe hareketlenen Serdar Dursun'u gördü. Kaleci Ertuğrul'dan önce topa dokunan Serdar'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
16. dakikada Muhammed'in pasında topla buluşan Rossi, bekletmeden Berisha'yı gördü. Ceza sahası dışında topla buluşan bu futbolcunun dönerek vuruşunda savunmaya da çarpan top kaleci Ertuğrul'un üzerinden filelere gitti. 1-0
41. dakikada Gustavo'nun pasında topla buluşan Rossi bekletmeden uzaktan şutunu çekti. Kaleci Ertuğrul bu pozisyonda gole izin vermezken dönen topu Muhammed tamamladı ancak meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
45+5. dakikada sol kanatta topla buluşan Rossi ceza sahası içine girip yay üzerindeki Gustavo'ya pasını çıkardı. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı plase vuruşta fark 2'ye çıktı. 2-0
Stat: Ülker
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz
Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Kim Min Jae, Szalai, Ferdi, Luis Gustavo, Crespo, Muhammed, Rossi, Berisha, Serdar Dursun
Yedekler: Berke Özer, Max Meyer, Mert Hakan, Mesut Özil, Valencia, Pelkas, Osayi-Samuel, Zajc, Novak, Burak Kapacak
Teknik Direktör: Vitor Pereira
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Evren Eren, Sadiku, Travnik, Eysseric, Yusuf Erdoğan, Hajradinovic, Umut Bozok
Yedekler: Erdem Canpolat, Harun Tekin, Jorgensen, Ahmet Emin, Brecka, Mehmet Feyzi, Doğucan Haspolat, Dirar, Hasan Emre
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Goller: Berisha (dk. 16), Gustavo (dk. 45+5) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Crespo, Rossi (Fenerbahçe), Sadiku (Kasımpaşa)