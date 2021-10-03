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Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 8.

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı-lacivertli ekip, ilk yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada Hadergjonaj'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Umut Bozok, rakibinden sıyrılıp yakın mesafeden şutunu attı ancak kaleci Altay son anda topu kornere gönderdi.


53. dakikada Umut Bozok'un pasında topla buluşan Travnik, ceza sahasına girdikten sonra Szalai'den sıyrılıp çaprazdan plase bir vuruş yaptı ve topu filelere gönderdi. 2-1


60. dakikada sol kanatta topla buluşan Berisha, ceza sahası içinde hareketlenen Valencia'yı gördü. Bu futbolcunun göğsüyle düzeltip yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.



Stat: Ülker


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz


Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Kim Min Jae, Szalai, Ferdi, Luis Gustavo, Crespo (Zajc dk. 46), Muhammed (Novak dk. 56), Rossi (Mert Hakan dk. 67), Berisha (Osayi-Samuel dk. 85 ?), Serdar Dursun (Valencia dk. 56)


Yedekler: Berke Özer, Max Meyer, Mesut Özil, Pelkas, Burak Kapacak


Teknik Direktör: Vitor Pereira


Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Evren Eren (Sakıb Aytaç dk. 46), Sadiku (Brecka dk. 90 ?), Travnik, Eysseric, Yusuf Erdoğan (Jorgensen dk. 70), Hajradinovic (Dirar dk. 46), Umut Bozok


Yedekler: Erdem Canpolat, Harun Tekin, Ahmet Emin, Mehmet Feyzi, Doğucan Haspolat, Hasan Emre


Teknik Direktör: Cihat Arslan


Goller: Berisha (dk. 16), Gustavo (dk. 45+5) (Fenerbahçe), Travnik (dk. 53) (Kasımpaşa)


Sarı kartlar: Crespo, Rossi, Gustavo, Serdar Aziz, Novak (Fenerbahçe), Sadiku, Umut Bozok, Sakıb Aytaç (Kasımpaşa)

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