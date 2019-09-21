Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)

Fenerbahçe, Süper Lig’in 5.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Vedat Muriqi'nin uzun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Tolga müsait pozisyonda meşin yuvarlağı üstten auta yolladı.
55. dakikada Ozan'ın ara pasında sol çaprazda topla buluşan Kruse'nin sert şutu kaleci Korcan'dan oyun alanına geri döndü.
61. dakikada ceza Gustavo'nun uzun pasını Vedat, Deniz'e indirdi. Deniz'in şutu ise üstten auta çıktı.
68. dakikada Kruse'nin pasını alan Tolga'nın ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği plase şutu Korcan son anda kornere yumrukladı.
73. dakikada Emre'nin savunma arkasına yolladığı topla sol çaprazda Kruse buluştu. Alman yıldızın rakibini çalımlayarak yaptığı ortayı arka direkte Muriqi tamamladı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1
83. dakikada gelişen Ankaragücü atağında Canteros'un sert şutunu Altay kornere çeldi.
90+4. dakikada Emre'nin kullandığı serbest vuruşta ara direkte Tolga'nın şutunu Korcan kornere çeldi.
Stat: Ülker
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Ali Saygın Ögel
Fenerbahçe: Altay, Ozan, Rami (Jailson dk. 46), Zanka, Dirar, Gustavo, Tolga, Deniz (Tolgay dk. 85 ?), Rorrigues (Emre Belözoglu dk. 41), Max Kruse, Vedat Muriqi
Yedekler: Harun, Mevlüt, Serdar, Ferdi, Sadık, Zajc, Alper
Teknik Direktör: Ersun Yanal
MKE Ankaragücü: Korcan, Cebrail (Hasan Kaya dk. 46), Kulusic, Pazdan, Pinto, Faty (Aydın dk. 75), Moke, Sedat Ağçay, İlhan Parlak, Hector Canteros, Orgill
Yedekler: Furkan, Yalçın, Mehmet Sak, Alihan, Mahmut, Oğuzhan, Sadaev
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Goller: Zanka (dk. 20), Muriqi (dk. 73 ) (Fenerbahçe), Orgill (dk. 16) (Ankaragücü)
Sarı kartlar: Gustavo, Zanka (Fenerbahçe), Orgill, Cebrail, Canteros (Ankaragücü)