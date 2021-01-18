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Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 19.

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


53. dakikada MKE Ankaragücü'nün kazandığı frikikte topu başına gelen Lukasik'in sert şutu az farkla auta çıktı.


54. dakikada Valencia, Samatta ile paslaşarak ceza alanına girdi. Valencia'nın sağ çaprazdan yaptığı vuruş yanan auta gitti.


55. dakikada Ozan'ı uzun pasını alan Nazım, son çizgiye inerek topu ceza alanına kesti. Valencia'nın şutunu kaleci Friedrich, gole izin vermedi. Kaleciden dönen topu ise savunma uzaklaştırdı.


66. dakikada Nazım'ın sağ kanattan ortasında Pelkas şık bir vuruş yaptı. Ancak top az farkla üstten auta çıktı.


67. dakikada Emre Güral'ın pas hatasında araya giren ve topun sahibi olan Valencia'nın, kaleyi cepheden gören bir noktadan yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0


90+4. dakikada ceza sahasında topla buluşan Emre Güral, yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-1



Stat: Ülker


Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Önel, Erdem Bayık


Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Serdar Aziz (Lemos dk. 59), Novak, Gustavo, Ozan (İsmail Yüksek dk. 78), Valencia (Fatih Yiğit dk. 78), Thiam (Cisse dk. 73), Pelkas, Samatta


Yedekler: Harun, Sadık, Uğur Kaan Yıldız, Eyüp Akcan, Serhat Ahmetoğlu


Teknik Direktör: Erol Bulut


MKE Ankaragücü: Friedrich, Pinto, Atakan, Sarlija, Atila Turan, Lukasik (Diousse dk. 74), Voca (Torgeir Borven dk. 58), Lobjanidze (Alper Potuk dk. 74), Paintsil, Endri (Şahverdi dk. 84 ?), Bolingi (Emre Güral dk. 58)


Yedekler: Korcan, Erdi Dikmen, Orkan Çınar, Berke Gürbüz, Yusuf Eren


Teknik Direktör: Mustafa Dalcı


Goller: Thiam (dk. 28), Samatta (dk. 35), Valencia (dk. 67) (Fenerbahçe), Emre Güral (dk. 90+4) (MKE Ankaragücü)


Sarı Kartlar: Ozan Tufan (Fenerbahçe), Endri Çekiçi (MKE Ankaragücü)

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