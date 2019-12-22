S?per Lig: Fenerbah?e: 3 - Be?ikta?: 1 (Ma? sonucu)

S?per Lig’in 16.
S?per Lig'in 16. haftas?nda Fenerbah?e, y?l?n son derbisinde Kad?k?y'de kar??la?t??? Be?ikta?'? 3-1 ma?lup etti.
Ma?tan dakikalar (?kinci yar?)
48. dakikada Caner'in orta sahan?n solundan kulland??? serbest vuru?ta ceza sahas? i?inde iyi y?kselen Elneny'nin kafa vuru?unda me?in yuvarlak kalenin ?zerinden d??ar?ya gitti.
54. dakikada sol kanatta bulunan Tolga'n?n pas?nda topla bulu?an Ozan'?n ceza sahas? d??? sol taraf?ndan yapt??? vuru?ta me?in yuvarlak kalenin ?zerinden d??ar?ya ??kt?.
55. dakikada Jailson'un hatas?nda topu alan Burak'?n ceza sahas? i?i sol taraf?nda kaleci ile kar?? kar??ya kald??? pozisyonda Altay ayaklar?yla tehlikeyi ?nledi.
58. dakikada Deniz'in ara pas?nda Isla'n?n ceza sahas? i?ine sa? taraftan girip son ?izgiye inerek i?eriye ?evirdi?i topta ?n direkte bulunan Vedat'?n tek vuru?unda me?in yuvarlak a?larla bulu?tu. 3-1
67. dakikada Deniz T?r??'?n sa? ?aprazdan yapt??? sert vuru?ta top Karius'un m?dahalesiyle kornere ??kt?.
69. dakikada Deniz'in kulland??? korner at???nda topa iyi y?kselen Vedat Muriqi'nin uzak dire?e yapt??? vuru? auta ??kt?.
72. dakikada Max Kruse'nin pas?n? alan Tolga Ci?erci'nin uzak dire?e plase vuru?u az farkla auta ??kt?.
Stat: ?lker
Hakemler: C?neyt ?ak?r, Bahattin Duran, Tar?k Ongun
Fenerbah?e: Altay, Isla, Serdar Aziz, Jailson, Dirar, Gustavo, Ozan Tufan (Zanka dk. 90 ?), Tolga Ci?erci, Deniz T?r?? (Ferdi Kad?o?lu dk. 75), Max Kruse (Tolgay Arslan dk. 86 ?), Vedat Muriqi
Yedekler: Harun Tekin, Mevl?t Erdin?, Alper Potuk, Murat Sa?lam, Adil Rami
Teknik Direkt?r: Ersun Yanal
Be?ikta?: Karius, G?khan G?n?l, Vida, Enzo Roco, Rebocho (N'Koudou dk. 63), Atiba, Elneny, Lens, Caner Erkin, Diaby (Adem Ljajic dk. 46), Burak Y?lmaz (Umut Nayir dk. 87 ?)
Yedekler: Utku, Ersin, Victor Ruiz, G?ven Yal??n, O?uzhan ?zyakup, Tyler Boyd, Necip Uysal
Teknik Direkt?r: Abdullah Avc?
Goller: Max Kruse (dk. 23 pen.), Ozan Tufan (dk. 32), Vedat (dk. 58) (Fenerbah?e), Atiba (dk. 45+5) (Be?ikta?)
Sar? kartlar: Deniz T?r??, Serdar (Fenerbah?e), Lens, Caner, Elneny (Be?ikta?)