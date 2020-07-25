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Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 34.

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, evinde Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


53. dakikada Boldrin'den aldığı topla savunma arkasına sarkan Skoda'nın ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1


60. dakikada Hasan Ali'nin sol kanattan ceza alanına yerden gönderdiği pasta Rodrigues, sağ çaprazdan düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1


82. dakikada Milan Skoda'nın pasıyla ceza alanında meşin yuvarlağı önünde bulan Dario Melnjak'ın penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.


90+6. dakikada Ferdi'nin pasında ceza sahasında topu alan Ozan Tufan, kaleciyi çalımlayarak attığı golle maçın skorunu belirledi. 3-1



Stat: Ülker


Hakemler: Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Ekrem Kan


Fenerbahçe:Harun, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali (Emir dk. 87 ?), Ozan, Emre (Zajc dk. 63), Rodrigues (Muhammed dk. 76), Ferdi, Ömer Faruk (Emre Nasuh dk. 76), Allahyar


Yedekler: Altay, Erten, Murat, Cenk, Gürkan


Teknik Sorumlu: Tahir Karapınar


Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Ivanildo, Melnjak, Abdullah, Garmash (Sasse dk. 76), Oğuz Kağan, Boldrin, Tunay (Alberk dk. 76), Skoda


Yedekler: Tarık, Zafer, Atakan, Burak, Orhan, Boriachuk, Muhammet


Teknik Sorumlu: Mehmet Ali Karaca


Goller: Emre (dk. 39 pen.), Rodrigues (dk. 60), Ozan (dk. 90+6) (Fenerbahçe), Skoda (dk. 53) (Çaykur Rizespor)


Sarı kart: Serdar (Fenerbahçe)

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