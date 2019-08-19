Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Gazişehir Gaziantep: 0 (İlk yarı)

Fenerbahçe, Süper Lig’in ilk haftasında sahasında ligin yeni ekibi Gazişehir Gaziantep’i konuk ediyor.
Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında ligin yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Emre'nin pasını alan Kruse, ceza alanı içinde Tosça'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem, Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.
6. dakikada topun başına gelen Moses, meşin yuvarlığı filelerle buluşturarak, takımını öne geçirdi. 1-0
12. dakikada Fenerbahçe korneri paslaşarak kullandı. Topu ceza alanı içinde alan Emre, Chibsah'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem ikinci kez beyaz noktayı gösterdi.
13. dakikada beyaz noktaya gelen Moses'in cılız vuruşunu Günay kurtardı.
17. dakikada Emre'nin savunma arkasına attığı pası alan Vedat Muriqi, rakibini ekarte ederek sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla topu filelere gönderdi. 2-0
21. dakikada sağ taraftan Moses'in açtığı top Morias'ın eline çarptı. VAR'a giden Arda Kardeşler, üçüncü kez beyaz noktayı gösterdi.
24. dakikada topun başına gelen Emre Belözoğlu, meşin yuvarlarğı sol köşeden ağlara bıraktı. 3-0
25.dakikada Tetteh'in pasında topla buluşan Pawlowski'nin, rakibini geçip çaprazdan yaptığı vuruş, direğin dibinden auta çıktı.
27. dakikada Dirar'ın ortasında Günay'ın müdahale ettiği topu Vedat Muriqi tamamladı. Ancak top Kana-Bıyık'tan döndü.
Stat: Ülker
Hakemler: Arda Kardeşler, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken
Fenerbahçe: Altay, İsla, Zanka, Jailson, Dirar, Ozan, Emrex, Rodrigues, Moses, Kruse, Vedat Muriqi
Yedekler: Harun, Mehmet Ekici, Tolga, Ferdi, Sadık, Allahyar, Zajc, Deniz Türüç, Alper, Murat
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Gazişehir Gaziantep: Günay, Olkowski, Kana-Biyik, Djilobodji, Tosca, Chibsah, Nogueira, Morais, Pawlowski, Tetteh, Kayode
Yedekler: Lontigkin, Ulaş, Kubilay, Kenan, Oğuz, Diarra, Gökhan, Mehmet Erdem, Muğdat, Ali Ateş
Teknik Direktör: Muriusi Sumidica
Goller: Moses (dk. 6 pen.), Muriqi (dk. 17), Emre Belözoğlu (dk. 24 pen.) (Fenerbahçe)
Sarı Kart: Chibsah (G.Gaziantep)