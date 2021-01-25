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Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Hes Kablo Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 21.

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor'u konuk etti. Müsabaka sarı-lacivertli ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada Attila Szalai'nin pasında Pelkas bekletmeden Thiam'ı topla buluşturdu. Bu futbolcunun arka direğe gönderdiği pasta Samatta meşin yuvarlağı filelere göndermeyi başardı. 2-0


58. dakikada Ozan Tufan sağ kanattan kale sahasına çevirdi. Savunmanın müdahale ettiği top Pelkas'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.


64. dakikada Caner'in pasında topla buluşan Pelkas ceza sahası önünden yerden sert vurdu ancak top az farkla yandan dışarı gitti.


66. dakikada Thiam'ın pasında topla buluşan Pelkas, savunmanın arasından yine bu futbolcuyu gördü. Thiam'ın şutunda kaleci Doğan son anda topu kornere gönderdi.


86. dakikada Ademi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cisse yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-0



Stat: Ülker


Hakemler: Alper Ulusoy, Kerem Ersoy, Cevdet Kömürcüoğlu


Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Gustavo, Ozan (Mert Hakan dk. 79), Valencia (Sosa dk. 67), Samatta (Cisse dk. 79), Pelkas, Thiam (Ademi dk. 84 ?)


Yedekler: Harun, Lemos, Sosa, Tolga, Sadık, Novak, İsmail Yüksek


Teknik Direktör: Erol Bulut


Hes Kablo Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz Behich, Attamah (Ackah dk. 90 ?), Campanharo (Maglica dk. 63), Lennon (İlhan Parlak dk. 46), Henrique (Emre Demir dk. 80), Avramovski, Kanga (Nurettin dk. 46)


Yedekler: İsmail Çipe, Oğuzhan Çapar, Uğur Demirok, Ramazan Civelek, Yasir Subaşı


Teknik Direktör: Dan Petrescu


Goller: Thiam (dk. 20), Samatta (dk. 51), Cisse (dk. 86) (Fenerbahçe)


Sarı kartlar: Valencia, Pelkas (Fenerbahçe), Nurettin (Hes Kablo Kayserispor)

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