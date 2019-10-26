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Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Konyaspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 9.

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Konyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası, sarı-lacivertlilerin 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada sol kanattan gelişen atakta Rodrigues'in ortasına Muriqi bekletmeden vurdu. Önce kaleci Ertuğrul'un müdahale ettiği top direğe çarpıp, oyun alanına geri döndü.


11. dakikada Emre Belözoğlu ile verkaç yapan Rodrigues'in, rakibinden sıyrılarak ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0


14. dakikada sol köşeden kullanılan korner atışı sonunda Moses'ın çalımlarla ceza alanına girip yaptığı vuruş Konyaspor savunmasından sekti ve Zanka'nın önünde kaldı. Müsait pozisyonda Zanka topu filelerle buluşturdu. 2-0


16. dakikada sağ kanattan Skubic'in ortasında Serdar Aziz'in yaptığı ters vuruşta top, Fenerbahçe ağlarına gitti. 2-1


28. dakikada orta alanda topu alan Ozan'ın rakibini geçerek sol tarafa verdiği pasta Rodrigues tekrardan Ozan'a bıraktı. Ozan'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1


32. dakikada Rodrigues'in sol kanattan çevirdiği topta Vedat Muriqi'nin yaptığı vuruş, üstten auta çıktı.


45+1. dakikada sağ kenardan kullanılan korner vuruşunda Serdar Aziz'in ön direkte yaptığı kafa vuruşu yandan auta çıktı.


45+1. dakikada sol kanattan Hasan Ali'nin ortasında Vedat Muriqi'nin kafa vuruşu, kaleci Ertuğrul'un kucağında kaldı.



Stat: Ülker


Hakemler: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, İsmail Şencan


Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Emre Belözoğlu, Ozan, Moses, Rodrigues, Vedat Muriqi


Yedekler: Abdullah Yiğiter, Rami, Sadık, Tolga, Tolgay Arslan, Zajc, Deniz, Alper, Mevlüt


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper Uludağ, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali, Miya, Deni Milosevic, Mücahit Can Akçay


Yedekler: Mücahit Atalay, Ferhat, Fallou Diagne, Selim, Volkan Fındıklı, Shengelia, Hadziahmetovic, Ali Çamdalı, Bajic, Erdon Daci


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Goller: Rodrigues (dk. 11), Zanka (dk. 14), Ozan (dk. 28) (Fenerbahçe), Serdar Aziz (dk. 16 k.k.) (Konyaspor)


Sarı Kart: Miya (Konyaspor)

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