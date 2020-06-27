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Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Yeni Malatyaspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 29.

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe evinde Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Müsabaka Fenerbahçe'nin 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada sağ kanatta topu alan Robin Yalçın'ın ceza sahası dışına gelerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.


56. dakikada Gökhan Töre'nin ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Umut'un şutunda kaleci Altay'ın müdahalesiyle top direkten oyun alanı içine döndü.


60. dakikada sol tarafta topla buluşan Hasan'ın ortasında ceza sahası içinde Vedat'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


70. dakikada sol tarafta topla buluşan Hasan Ali'nin ceza sahası içine açtığı ortada Vedat'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


75. dakikada sol kanatta topla buluşan Vedat'ın ceza sahası içine yerden verdiği pasta Rodrigues'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.


81. dakikada Fofana'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Youssouf'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1


89. dakikada Youssouf'un ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Donald yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1.


90. dakikada Vedat Muriqi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ozan Tufan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2


90+5. dakikada sol kanatta topla buluşan Ferdi'nin ceza sahası içine açtığı ortada Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2



Stat: Ülker


Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Mehmet Cem Satman


Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Gustavo, Hasan Ali (Ferdi dk. 83 ?), Jailson (Emre dk. 62), Ozan, Deniz, Rodrigues, Mehmet Ekici (Tolgay dk. 76), Muriqi


Yedekler: Harun, Erten, Murat, Ömer Faruk, Mevlüt, Allahyar


Teknik Direktör: Tahir Karapınar


Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe (Mustafa dk. 44 ?), Sakıb, Murat (Youssouf dk. 60), Robin Yalçın ( Donald dk. 74), Gökhan Töre, Hafez (Kjartansson dk. 61), Acquah, Umut Bulut (Fofana dk. 74)


Yedekler: Abdulsamed, Erkan, Yiğithan, Ahmed, Walter


Teknik Sorumlu: Hasan Özer


Goller: Vedat (dk. 70), Ozan (dk. 90 ve 90+5) (Fenerbahçe), Youssouf (dk. 81), Donald (dk. 89) (Yeni Malatyaspor)


Kırmızı Kart: Gökhan Töre (dk. 65) (Yeni Malatyaspor)


Sarı kartlar: Deniz Türüç, Rodrigues, Hasan Ali (Fenerbahçe), Farnolle, Mustafa Akbaş (Yeni Malatyaspor)

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