Süper Lig: Fenerbahçe: 5 - Gazişehir Gaziantep: 0 (Maç sonucu)

Fenerbahçe, Süper Lig’in ilk haftasında sahasında ligin yeni ekibi Gazişehir Gaziantep’i konuk etti.
Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında ligin yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'i konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 5-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
70. dakikada Dirar'ın ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Vedat Murqi'nin şutunu Gazişehir savunması kornere gönderdi.
75. dakikada Kruse'nin ara pasında ceza alanı içine giren Moses'in içeri çevirdiği topla buluşan Dirar, takımın 4. golünü kaydetti. 4-0
78. dakikada Tolga Ciğerci'nin ceza yayı üzerinden denediği şut girişimi az farkla auta çıktı.
85. dakikada Tolga Ciğerci, uzaktan kaleyi yokladı. Muriqi dönen topu tamamlamak istedi ancak Günay, geçit vermedi.
88. dakikada Kruse'nin savunma arkasına attığı ara pasta topla buluşan Ferdi, sol çapraza sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu. 5-0
90. dakikada Kruse'nin pasını alan Dirar'ın sol köşeden çektiği şut Gazişehir savunmasına çarparak direkten döndü.
Stat: Ülker
Hakemler: Arda Kardeşler, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken
Fenerbahçe: Altay, İsla, Zanka, Jailsonx, Dirar, Ozan, Emrex (Tolga dk. 74), Rodrigues (Deniz Türüç dk. 70), Mosesx (Ferdi dk. 77), Krusex, Vedat Muriqix
Yedekler: Harun, Mehmet Ekici, Sadık, Allahyar, Zajc, Alper, Murat
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Gazişehir Gaziantep: Günay, Olkowski, Kana-Biyik, Djilobodji, Tosca, Chibsah (Diarra dk. 57), Nogueira, Morais, Pawlowski (Muğdat dk. 65), Tetteh, Kayode (Kenan Özer dk. 80 ?)
Yedekler: Lontigkin, Ulaş, Kubilay, Oğuz, Gökhan, Mehmet Erdem, Ali Ateş
Teknik Direktör: Muriusi Sumidica
Goller: Moses (dk. 6 pen.), Muriqi (dk. 17), Emre Belözoğlu (dk. 24 pen.), Dirar (dk. 75), Ferdi Kadıoğlu (dk. 88) (Fenerbahçe)
Sarı Kartlar: Muriqi (Fenerbahçe), Chibsah, Tetteh, Nogueira (G.Gaziantep)