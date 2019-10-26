Süper Lig: Fenerbahçe: 5 - Konyaspor: 1(Maç sonucu)

Süper Lig’in 9.
Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Konyaspor'u ağırladı. Fenerbahçe mücadeleden 5-1'lik üstünlükle ayrıldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada Konyaspor'un kullandığı kornerde Moses'in uzaklaştırmak istediği topa Alper Uludağ'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşu kaleci Altay çıkardı.
63. dakikada Ozan Tufan'ın ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruş, yandan auta çıktı.
78. dakikada Gustavo'nun baskı yaprak Volkan Fındıklı'dan kaptığı topun ardından yaptığı sert vuruş, Jevtovic'e çarparak ağlarla buluştu. 4-1
82. dakikada Vedat Muriqi ceza sahası dışından sol ayağı ile yaptığı sert vuruşta takımının 5. golüne imzasını attı. 5-1
87. dakikada Altay-Isla anlaşmazlığı sonucu çaprazda topla buluşan Bajic'in şutu yan ağlarda kaldı.
Stat: Ülker
Hakemler: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, İsmail Şencan
Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Serdar (Sadık dk. 69), Hasan Ali, Gustavo, Emre Belözoğlu (Tolga Ciğerci dk. 60), Ozan, Moses (Alper dk. 81 ?), Rodrigues, Vedat Muriqi
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Rami, Tolgay Arslan, Zajc, Jailson, Deniz, Mevlüt
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Ali Turan (Volkan Fındıklı dk. 46), Anicic, Alper Uludağ, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali, Miya (Bajic dk. 80 ?), Deni Milosevic, Mücahit Can Akçay (Shengelia dk. 46)
Yedekler: Mücahit Atalay, Ferhat, Fallou Diagne, Selim, Hadziahmetovic, Ali Çamdalı, Erdon Daci
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Goller: Rodrigues (dk. 11), Zanka (dk. 14), Ozan (dk. 28), Gustavo (dk. 78), Vedat Muriqi (dk. 82) (Fenerbahçe), Serdar Aziz (dk. 16 k.k) (Konyaspor)
Sarı Kartlar: Gustavo (Fenerbahçe), Miya (Konyaspor)