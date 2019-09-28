Süper Lig: Gaatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Galatasaray, taraftarı önünde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Emre'nin pasında topla buluşan Kruse, ceza sahası içindeki Tolga Ciğerci'yi gördü. Bu futbolcunun plase vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı.

18. dakikada Emre'nin pasında topla buluşan Vedat, uzaktan sert vurdu ancak Muslera bu pozisyonda topa sahip oldu.

22. dakikada sol kanatta topla buluşan Babel'in pasında ceza sahası dışından Lemina'nın vuruşunda kaleci Altay son anda topu kornere gönderdi.

29. dakikada Lemina'nın pasında topla buluşan Falcao, yine bu oyuncuya pasını aktardı. Lemina'nın şutunda kaleci Altay topu kornere gönderdi.

33. dakikada Feghouli'nin pasında Lemina, topuğuyla ceza sahası içine giren Nagatomo'yu gördü. Rakibinden sıyrılan Japon futbolcunun kayarak vuruşunda Altay gole izin vermedi.

41. dakikada Ozan Tufan'ın uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Vedat, topuğuyla Tolga'yı gördü. Bu futbolcunun vuruşunda top az farkla auta gitti.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Belhanda, Babel, Falcao

Yedekler: Okan, Şener, Emre Taşdemir, Ahmet, Adem, Selçuk, Donk, Ömer, Jimmy Durmaz, Emre Mor

Teknik Sorumlu: Levent Şahin

Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Gustavo, Emre, Ozan, Kruse, Tolga, Vedat

Yedekler: Harun, Hasan Ali, Tolgay, Mevlüt, Serdar, Sadık, Zajc, Deniz, Alper, Rami

Teknik Direktör: Ersun Yanal