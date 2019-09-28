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Süper Lig: Gaatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 6.

Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Galatasaray, taraftarı önünde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti. 90 dakika golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


53. dakikada kazanılan korner atışında Emre, müsait durumdaki Kruse'ye çıkardı. Rakibinden sıyrılıp ceza sahasına giren Alman futbolcunun şutunda top yandan auta gitti.


63. dakikada Fenerbahçe hızlı çıktı. Kruse'nin soldan yaptığı ortada savunmaya çarpan top Deniz Türüç'ün önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda top üstten dışarı çıktı.


84. dakikada Kruse'nin düşürülmesiyle kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşta Emre Belözoğlu'nun direkt kaleye gönderdi ancak top yandan auta çıktı.


90+5. dakikada Vedat'ın uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Kruse, Muslera'nın üzerinden kafa vuruşunu yaptı ancak Mariano gole engel oldu.



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun


Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina (Ömer dk. 59), Feghouli (Emre Mor dk. 68), Belhanda, Babel, Falcao (Adem dk. 90+3 ?)


Yedekler: Okan, Şener, Emre Taşdemir, Ahmet, Selçuk, Donk, Jimmy Durmaz


Teknik Sorumlu: Levent Şahin


Fenerbahçe: Altay, Isla (Deniz dk. 46, Tolgay dk. 90+2 ?), Zanka, Jailson, Dirar, Gustavo, Emre, Ozan, Kruse, Tolga (Hasan Ali dk. 90+6 ?), Vedat


Yedekler: Harun, Mevlüt, Serdar, Sadık, Zajc, Alper, Rami


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Sarı kartlar: Emre Belözoğlu (Fenerbahçe), Marcao, Mariano (Galatasaray)

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