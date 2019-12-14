İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Galatasaray: 0 - Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 15.

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, taraftarı önünde Ankaragücü'nü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


8. dakikada Sedat Ağçay'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan İlhan Parlak'ın çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.


10. dakikada Belhanda'nın pasıyla sağ kanattan son çizgiye inen Mariano, ceza sahası içinde Falcao'ya ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda kaleci Korcan topu kornere gönderdi.


22. dakikada Ankaragücü savunmasının hatasında topu kapan Lemina uzaktan çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.


31. dakikada Babel'in pasında Falcao ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluştu. Kolombiyalı futbolcunun şutunda top az farkla dışarı çıktı.


34. dakikada gelişen Galatasaray atağında Mariano'nun sağdan yaptığı ortada Feghouli ceza sahası içinde yükselip kafayı vurdu ancak top üstten dışarı çıktı.



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Mehmet Kısal


Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Feghouli, Belhanda, Lemina, Ömer, Babel, Falcao


Yedekler: Okan, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Jimmy Durmaz, Emin Bayram, Taylan Antalyalı, Emre Mor


Teknik Direktör: Fatih Terim


Ankaragücü: Korcan, Cebrail, Alihan, Kulusic, Pazdan, Pinto, Kitsiou, Sedat, Faty, İlhan, Orgill


Yedekler: Furkan, Scarione, Mahmut Akan, Ender Aygören, Aydın Karabulut, Abro, Hasan Kaya, Alperen Kuyubaşı, Alper Önal, Berke Gürbüz


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Sarı kartlar: Faty, Cebrail, Orgill (Ankaragücü), Babel (Galatasaray)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.