İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Galatasaray: 0 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 16.

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


11. dakikada Galatasaray korner atışını paslaşarak kullandı. Ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Belhanda çok sert vurdu ancak kaleci Boffin bu pozisyonda gole izin vermedi.


32. dakikada kazanılan serbest vuruşta Emre Kılınç ceza sahasına kesti. Luyindama'nın kafa vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topu Arda Turan kafayla kaleye doğru gönderdi fakat savunma yine araya girdi.


33. dakikada Antalyaspor savunmasının uzaklaştıramadığı top Emre Kılınç'ta kaldı. Bu futbolcunun pasında meşin yuvarlağı önünde bulan Saracchi şansını uzaktan denedi ancak meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.


39. dakikada sol kanattan savunmanın arkasına sarkan Saracchi son çizgiye inerek ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada Belhanda'nın kafa vuruşunu Boffin kontrol etti.



Stat: TT


Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Çağlar Uyarcan


Galatasaray: Okan, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Donk, Emre Kılınç, Belhanda, Ömer Bayram, Arda Turan, Oğulcan


Yedekler: Fatih Öztürk, Şener, Emre Taşdemir, Emin Bayram, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Bartuğ Elmaz, Falcao, Sekidika, Ali Yavuz Kol


Teknik Sorumlu: Levent Şahin


Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudriashov, Nuri, Hakan, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Orgill


Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Gülüm, Eren Albayrak, Mert Yılmaz, Doğukan Sinik, Mevlüt Han, Serdar Poyraz, Omar Imeri, Adem Metin, Podolski


Teknik Direktör: Ersun Yanal

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.