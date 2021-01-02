Süper Lig: Galatasaray: 0 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Galatasaray korner atışını paslaşarak kullandı. Ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Belhanda çok sert vurdu ancak kaleci Boffin bu pozisyonda gole izin vermedi.

32. dakikada kazanılan serbest vuruşta Emre Kılınç ceza sahasına kesti. Luyindama'nın kafa vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topu Arda Turan kafayla kaleye doğru gönderdi fakat savunma yine araya girdi.

33. dakikada Antalyaspor savunmasının uzaklaştıramadığı top Emre Kılınç'ta kaldı. Bu futbolcunun pasında meşin yuvarlağı önünde bulan Saracchi şansını uzaktan denedi ancak meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

39. dakikada sol kanattan savunmanın arkasına sarkan Saracchi son çizgiye inerek ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada Belhanda'nın kafa vuruşunu Boffin kontrol etti.

Stat: TT

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Çağlar Uyarcan

Galatasaray: Okan, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Donk, Emre Kılınç, Belhanda, Ömer Bayram, Arda Turan, Oğulcan

Yedekler: Fatih Öztürk, Şener, Emre Taşdemir, Emin Bayram, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Bartuğ Elmaz, Falcao, Sekidika, Ali Yavuz Kol

Teknik Sorumlu: Levent Şahin

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudriashov, Nuri, Hakan, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Orgill

Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Gülüm, Eren Albayrak, Mert Yılmaz, Doğukan Sinik, Mevlüt Han, Serdar Poyraz, Omar Imeri, Adem Metin, Podolski

Teknik Direktör: Ersun Yanal