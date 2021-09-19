Süper Lig: Galatasaray: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada sağ kanatta topla buluşan Emre Akbaba ceza sahası içine ortaladı. Penaltı noktası üzerinde yükselen Efecan'ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

21. dakikada soldan kazanılan korner atışında kaleci Serkan'ın yumrukladığı top Morutan'da kaldı. Bu futbolcunun düzeltip vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

35. dakikada Aanholt'un pasında sağ kanatta topla buluşan Kerem, rakibinden sıyrılıp uzaktan çok sert vurdu ancak kaleci Serkan bu pozisyonda topu kornere gönderdi.

38. dakikada Efecan'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Borja, son çizgiye inerek kale sahası içine ortaladı. Nelson'un ters vuruşunda Muslera son anda müdahale etti. Üst direğe çarpan top ardından kornere gitti.

42. dakikada Moturan'ın uzun pasında sol kanatta topla buluşan Aanholt, ceza sahası içine ortaladı. Juanfran'ın ters kafa vuruşunda top az farkla direğin yanından kornere gitti.

45+1. dakikada Awaziem'in kaptırdığı top Berkan'da kaldı. Bu futbolcunun eza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta Serkan Kırıntılı gole izin vermedi.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Esat Sancaktar, Mustafa Savranlar

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelson, Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil

Yedekler: Fatih, Alpaslan, Babel, Mustafa Muhammed, Assunçao, Oğulcan, Ömer, Işık Kaan, Emre Kılınç, Feghouli

Teknik Direktör: Fatih Terim

Aytemiz Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Efecan, Davidson, Diedhiou

Yedekler: Marafona, Yusuf, Mevlja, Tayfur, Ahmed, Efkan, Novais, Candeias, Eduardo, Babacar

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Sarı kart: Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor)