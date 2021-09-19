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Süper Lig: Galatasaray: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 5.

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Misafir ekip 87. dakikada Candeias'ın attığı golle deplasmandan 3 puanla ayrıldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada Efecan'ın pasında topla buluşan Diedhiou, 2 rakibinden sıyrılıp pasını Davidson'a aktardı. Bu futbolcunun plase vuruşunda top az farkla auta çıktı.


56. dakikada Berkan'ın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına Cicaldau geçti. Bu futbolcunun ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Serkan gole izin vermedi.


63. dakikada kullanılan korner atışında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Juanfran, kale sahasına doğru ortaladı. Bu noktada yükselen Milunovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.


72. dakikada Juanfran'ın sağdan caza sahasına gönderdiği ortada iyi yükselen Emre Akbaba kafayı vurdu ancak Muslera son anda topu kornere gönderdi.


87. dakikada Fatih'in uzun pasında sol kanatta topla buluşan Borja, ceza sahası içindeki Candeias'a ortaladı. Bu futbolcunun şutunda Muslera ilk pozisyonda gole izin vermedi ancak Candeias dönen topu filelere göndermeyi başardı. 0-1



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Esat Sancaktar, Mustafa Savranlar


Galatasaray: Muslera, Yedlin (Ömer dk. 73), Luyindama, Nelson, Aanholt, Berkan, Taylan (Emre Kılınç dk. 46), Cicaldau, Morutan (Feghouli dk. 46), Kerem (Babel dk. 77), Halil (Mustafa Muhammed dk. 46)


Yedekler: Fatih, Alpaslan, Assunçao, Oğulcan, Işık Kaan


Teknik Direktör: Fatih Terim


Aytemiz Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Efecan (Eduardo dk. 90+3 ?), Emre Akbaba (Efkan dk. 85 ?)Davidson (Candeias dk. 71), Diedhiou (Babacar dk. 71)


Yedekler: Marafona, Yusuf, Mevlja, Tayfur, Ahmed, Efkan, Novais


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Gol: Candeias (dk. 87) (Aytemiz Alanyaspor)


Sarı kartlar: Emre Akbaba, Diedhiou. Fatih Aksoy, Serkan Kırıntılı, Efecan (Aytemiz Alanyaspor)

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