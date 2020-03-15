Süper Lig: Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, Radamel Falcao'nun kafa vuruşu az farkla yandan auta çıktı.

55. dakikada Galatasaray savunmasının yaptığı hatada topu alan Burak Yılmaz'ın ortasında arka direkte N'Koudou'nun şutunda Muslera, gole izin vermedi.

73. dakikada Seri'nin kullandığı kornerde Karius'tan seken topu Lemina tamamladı. Karius'un yine müdahale ettiği topu bu sefer Feghouli kale önünde tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

78. dakikada Marcao'nun ara pasında Ömer Bayram'ın sol çaprazdan sert şutunu Karius çeldi. Dönen topla buluşan Feghouli'nin yerden şutu ise az farkla yandan auta çıktı.

86. dakikada Caner Erkin'in kullandığı korner atışında Atiba'nın dokunduğu top, Muslera'nın elinde kaldı.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, İsmail Şencan

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Belhanda (Ömer Bayram dk. 46), Feghouli, Onyekuru (Emre Akbaba dk. 87 ?), Falcao (Andone dk. 90+1 ?)

Yedekler: Okan, Şener, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı

Teknik Direktör: Fatih Terim

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül (Lens dk. 63), Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Boyd, N'Koudou (Diaby dk. 90+1 ?), Boateng (Adem Ljajic dk. 67), Burak Yılmaz

Yedekler: Utku, Roco, Umut Nayir, Güven Yalçın, Necip, Rıdvan Yılmaz, Kartal Yılmaz

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Sarı kartlar: Mariano (Galatasaray), Lens, Burak Yılmaz, Çağdaş Atan (Antrenör) (Beşiktaş)