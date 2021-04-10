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Süper Lig: Galatasaray: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 34.

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada Gedson'un ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Muhammed'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Ali Palabıyık, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyip, Babel'in elle oynadığını tespit ederek golü iptal etti.


13. dakikada Jimmy'nin havadan pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ndao'nun yerden şutunda meşin yuvarlak uzak direkten oyun alanına döndü. Dönen topa Lens'in yapığı vuruşta meşin yuvarlak Yedlin'den döndü.


21. dakikada Balkovec'in sol çaprazdan içeri çevirdiği ortaya kale önünde Roco'nun dokunuşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.


33. dakikada Emre Akbaba'nın sağ çaprazdan yaptığı ortaya Mustafa Muhammed'in yaptığı kafa vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.


33. dakikada Gedson'un pasında ceza sahası içi sol çaprazında Babel topla buluştu. Babel'in yerden sert vuruşu uzak direk dibinden auta gitti.


43. dakikada sol çaprazdan Balkovec'in ortasında Roco arkaya indirdi. Arka direkte Ndao'nun bekletmeden şutunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi.



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam


Galatasaray: Muslera, Yedlin (Şener dk. 28), Marcao, Donk, Ömer Bayram, Etebo, Gedson, Oğulcan, Babel, Emre Akbaba, Mustafa Muhammed


Yedekler: Okan, Taylan, Falcao, Halil, Kerem, Luyindama, Saracchi, Emre Kılınç, Feghouli


Teknik Sorumlu: Levent Şahin


Fatih Karagümrük: Viviano, Koray, Roco, Zukanovic, Balkovec, Efe, Lens, Jimmy Durmaz, Bertolacci, Ndao, Sobiech


Yedekler: Aykut, Mevlüt, Egemen, Salibur, Aksel, Hedenstad, Serhat, Campi, Bora


Teknik Direktör: Francesco Farioli


Sarı kartlar: Mustafa Muhammed, Emre Akbaba (Galatasaray)

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