Süper Lig: Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 3. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Taylan'ın sert şutunu kaleci Altay kornere çeldi.

18. dakikada Caner'in sol taraftan kullandığı köşe atışında ön direkte Gökhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

20. dakikada Omar'ın sağ taraftan ceza sahası içine ortasında Arda'nın yaptığı kafa vuruşunda kaleci Altay topu iki hamlede kontrol etti.

20. dakikada Gökhan'ın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Valencia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

26. dakikada Feghouli'nin pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Linnes'in plase vuruşunu kaleci Altay kornere çeldi.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mehmet Cem Satman

Galatasaray: Fatih, Omar Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Feghouli, Belhanda, Emre Kılınç, Arda, Falcao

Yedekler: Okan, Şener, Babel, Etebo, Donk, Oğulcan, Ömer, Emre Taşdemir, Emin, Diagne

Teknik Direktör: Fatih Terim

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Lemos, Tisserand, Caner, Ozan, Gustavo, Deniz, Sosa, Thiam, Valencia

Yedekler: Harun, Tolga, Samatta, Ferdi, Sadık, Sinan, Zanka, Nazım, Novak, Mert Hakan

Teknik Direktör: Erol Bulut

Sarı kartlar: Sosa, Tisserand (Fenerbahçe), Luyindama (Galatasaray)