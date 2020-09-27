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Süper Lig: Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 3.

Süper Lig'in 3. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması 0-0 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada Deniz'in ceza yayı üzerinden yerden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin sağından dışarıya gitti.


59. dakikada Feghouli'nin pasında Caner'den seken topu alan Belhanda'nın ceza sahası dışından yapığı vuruşta meşin yuvarlak dışarıya çıktı.


63. dakikada Lemos'un kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kalenin solunda dışarıya gitti.


65. dakikada Arda'nın sol kanattan ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta kaleci Altay topu kurtardı.


73. dakikada Babel'in ara pasında ceza sahası sol tarafında topla buluşan Emre'nin vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağı kurtardı.



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mehmet Cem Satman


Galatasaray: Fatih, Omar Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Feghouli (Babel dk. 70), Belhanda (Ömer dk. 87 ?), Emre Kılınç, Arda (Etebo dk. 70), Falcao (Diagne dk. 71)


Yedekler: Okan, Şener, Donk, Oğulcan, Emre Taşdemir, Emin


Teknik Direktör: Fatih Terim


Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Lemos, Tisserand, Caner, Ozan (Mert Hakan dk. 87 ?), Gustavo, Deniz (Ferdi dk. 78), Sosa, Thiam (Samatta dk. 65), Valencia


Yedekler: Harun, Tolga, Sadık, Sinan, Zanka, Nazım, Novak


Teknik Direktör: Erol Bulut


Sarı kartlar: Sosa, Tisserand, Gökhan, Gustavo, Erol Bulut (Fenerbahçe), Luyindama, Falcao, Arda, Taylan, Etebo, Marcao, Belhanda (Galatasaray)

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