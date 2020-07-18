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Süper Lig: Galatasaray: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 33.

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada sol taraftan Ömer'in kullandığı köşe vuruşunda Belhanda'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.


4. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Seri'nin kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Beto kornere çeldi.


12. dakikada Poko'nun pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Soner'in yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.


17. dakikada Feghouli'nin ceza sahası dışından aşırtma pasıyla kale önünde topla buluşan Emre'nin direk yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.


22. dakikada Göztepe kalecisi Beto'ya ceza sahası içinde baskı yapan Adem, topu kazandı. Adem'in boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. Maçın hakemi Koray Gençerler VAR'a uyarısıyla pozisyonu tekrar inceledi ve golü iptal etti.


44. dakikada Okan'ın hatalı pasında ceza sahası dışında topla buluşan Mossoro'nun sağ çaprazdan ceza sahası içerisine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.


45+3. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ömer Bayram'ın sert şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Koray Gençerler, Volkan Ahmet Narinç, Samet Çiçek


Galatasaray: Okan, Mariano, Donk, Marcao, Sarrachi, Belhanda, Seri, Feghouli, Ömer, Emre Akbaba, Adem


Yedekler: Berk Balaban, Şener, Ahmet, Selçuk, Linnes, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz, Sekidika, Emin Bayram, Taylan


Teknik Direktör: Fatih Terim


Göztepe: Beto, Murat Paluli, Alpaslan, Atınç, Berkan, Poko, Soner, Tripic, Halil, Mossoro, Napoleoni


Yedekler: Eren Bilen, Titi, Borges, Castro, Kerem Kesgin, Ege Özkayımoğlu, Gassama, Wallace Reis, Metin Yıldırım, Yalçın Kayan


Teknik Direktör: İlhan Palut


Sarı kartlar: Marcao, Donk (Galatasaray), Atınç (Göztepe)

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