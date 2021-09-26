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Süper Lig: Galatasaray: 0 - Göztepe: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 7.

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Göztepe'yi ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


13. dakikada rakibinden kaptığı topla ceza sahası önüne hareketlenen Berkan, uzaktan plase bir vuruş denedi ancak kaleci İrfan Can bu pozisyonda topa sahip oldu.


37. dakikada kaleci İrfan'ın hatasında topu kapan Halil Dervişoğlu, kaleciden sıyrılıp şutunu attı ancak son anda araya giren Soner Aydoğdu meşin yuvarlağı kornere gönderdi.


43. dakikada Halil Akbunar, Luyindama'dan kaptığı topla çabuk hareket ederek savunmanın arkasına sarkan Cherif Ndiaye'yi gördü. Muslera'nın açıldığını gören Ndiaye, ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 0-1



Stat: Ali Sami Yen Spor Kompleksi


Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Hakan Yemişken


Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Cicaldau, Berkan, Feghouli, Morutan, Kerem, Halil


Yedekler: Fatih, Alpaslan, Babel, Mustafa Muhammed, Gustavo, Oğulcan, Ömer Bayram, Işık Kaan, Emre Kılınç, Diagne


Teknik Direktör: Fatih Terim


Göztepe: İrfan Can, Kerim, Arslanagic, Angel, Berkan, Yalçın, Soner, Halil, Laurency, Nwobodo, Ndiaye


Yedekler: Arda, Kahraman, Baku, Jahovic, Efe Can, Ideye, Atakan, Erkam, Atınç, Tijanic


Teknik Direktör: Nestor El Maestro


Gol: Ndiaye (dk. 43) (Göztepe)

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