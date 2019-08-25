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Süper Lig: Galatasaray: 0 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 2.

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


12. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında Feghouli'nin yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Diagne'nin topukla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Serkan'dan döndü.


15. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Feghouli'nin yaptığı ortada arka direkte Nagatomo kafa vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak yandan auta gitti.


33. dakikada sağ kanattan Emre'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Babel'in düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Serkan'da kaldı.


45+1. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Jevtovic'in doğrudan kaleye yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar


Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Babel, Emre Mor, Feghouli, Diagne


Yedekler: Okan Kocuk, Şener, Ahmet, Adem, Selçuk, Linnes, Yunus, Ömer, Jimmy, Atalay Babacan


Teknik Direktör: Fatih Terim


Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Anicic, Ferhat Öztorun, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali, Daci, Milosevic, Bajic


Yedekler: Mahmut, Mücahit Atalay, Selim, Mücahit Akçay, Ali Çamdalı, Faruk Miya, Alper Uludağ, Ali Yaşar, Opanasenko, Filipovic


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Sarı kart: Daci (Konyaspor)

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