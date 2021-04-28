Süper Lig: Galatasaray: 0 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 38.
Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray, Konyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
36. dakikada Etebo'nun pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Şener, pasını bekletmeden penaltı noktası yakınlarındaki Halil'e verdi. Bu oyuncunun vuruşunda savunma araya girerek topu kornere gönderdi.
45+1. dakikada Halil'in pasında topu önünde bulan Gedson Fernandes'in ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği sert şutu kaleci Sehic direk dibinden kornere çeldi.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Galatasaray: Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Marcao, Ömer Bayram, Oghenekaro Etebo, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Mustafa Muhamed
Yedekler: Okan Kocuk, Martin Linnes, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Emre Akbaba, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Radamel Falcao, Oğulcan Çağlayan
Teknik Direktör: Fatih Terim
Konyaspor: Ibrahim Sehic, Barış Yardımcı, Ahmet Çalık, Adil Demirbağ, Guilherme, Ismael Diomande, Amir Hadziahmetovic, Levan Shengelia, Amar Rahmanovic, Jesse Sekidika, Artem Kravets
Yedekler: Erten Ersu, Volkan Fındıklı, Marko Jevtovic, İsmail Güven, Farouk Miya, Doğan Can Gölpek, Musa Çağıran, Zymer Bytyqi, Sokol Cikalleshi, Erdon Daci
Teknik Direktör: İlhan Palut
Sarı kart: Artem Kravets (Konyaspor)