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Süper Lig: Galatasaray: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 12.

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray evinde Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


22. dakikada sol kanattan açılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Visca kafayla topu Crivelli'ye indirdi. Crivelli'nin yerden yaptığı vuruşu kaleci Okan kornere çeldi.


24. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ömer Bayram'ın şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.


29. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Mahmut'un şutu direğin yanından auta çıktı.


34. dakikada Ömer Bayram'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Feghouli'nin kafa vuruşunu kaleci Mert oyun alanı içine çeldi.


40. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Lemina'nın şutunda ceza sahası içinde Adem'in dokunuşunda meşin yuvarlağı kaleci Mert kornere çeldi.



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Asım Yusuf Öz


Galatasaray: Okan, Mariano, Ahmet, Marcao, Emre, Donk, Ömer, Lemina, Feghouli, Babel, Adem


Yedekler: Batuhan, Seri, Selçuk, Belhanda, Jimmy Durmaz, Emin Bayram, Taylan, Nagatomo, Nzonzi, Emre Mor


Teknik Direktör: Fatih Terim


Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, Mahmut, İrfan Can, Visca, Crivelli


Yedekler: Volkan, Guldbrandsen, Arda Turan, Elia, Demba Ba, Aziz Eraltay, Veira, Berkay, Robinho, Gökhan


Teknik Direktör: Okan Buruk


Sarı kartlar: Babel, Adem (Galatasaray), İrfan Can, Mahmut (Başakşehir)

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