Süper Lig: Galatasaray: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 12.
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray evinde Medipol Başakşehir'i ağırladı. Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Mariano'nun sağ kanattan ortasında ön direkte topla buluşan Feghouli'nin gelişine yaptığı vuruşu kaleci Mert kornere çeldi.
78. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İrfan'ın sol tarafa ceza sahası içine verdiği pasta Guldbrandsen'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Asım Yusuf Öz
Galatasaray: Okan, Mariano, Ahmet, Marcao, Emre (Nagatomo dk. 86 ?), Donk, Ömer, Lemina, Feghouli (Emre Mor dk. 75), Babel, Adem (Belhanda dk. 86 ?)
Yedekler: Batuhan, Seri, Selçuk, Jimmy Durmaz, Emin Bayram, Taylan, Nzonzi
Teknik Direktör: Fatih Terim
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike (Berkay dk. 73), Mahmut (Guldbrandsen dk. 60), İrfan Can (Arda Turan dk. 87 ?), Visca, Crivelli
Yedekler: Volkan, Elia, Demba Ba, Aziz Eraltay, Veira, Robinho, Gökhan
Teknik Direktör: Okan Buruk
Gol: Guldbrandsen (dk. 78) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Babel, Adem, Lemina (Galatasaray), İrfan Can, Mahmut, Caiçara (Başakşehir)