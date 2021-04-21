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Süper Lig: Galatasaray: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 36.

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


1. dakikada Ie'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Djaniny'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.


10. dakikada sağ köşeden Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunda top doğrudan kaleye yöneldi. Meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi.


25. dakikada Djaniny'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazdan Bakasetas'ın vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi.


26. dakikada sol taraftan Baker'ın kullandığı kornerde Ekuben topu arka diğere indirdi. Nwakaeme'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direkten oyun alanına döndü. Dönen topu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay


Galatasaray: Muslera, Şener, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem, Babel


Yedekler: Okan, Halil, Etebo, Oğulcan, Ömer, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Ozornwafor, Arda


Teknik Direktör: Fatih Terim


Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Ie, Vitor, Marlon, Berat, Baker, Ekuban, Nwakaeme, Bakasetas, Djaniny


Yedekler: Erce, Hüseyin, Hosseini, Abdulkadir Ömür, Kamil Ahmet, Flavio, Atakan, Abdulkadir Parmak, Faruk Can, Afobe


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Sarı kart: Ie (Trabzonspor)

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