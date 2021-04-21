Süper Lig: Galatasaray: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 36.
Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada Ie'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Djaniny'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.
10. dakikada sağ köşeden Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunda top doğrudan kaleye yöneldi. Meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi.
25. dakikada Djaniny'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazdan Bakasetas'ın vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi.
26. dakikada sol taraftan Baker'ın kullandığı kornerde Ekuben topu arka diğere indirdi. Nwakaeme'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direkten oyun alanına döndü. Dönen topu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay
Galatasaray: Muslera, Şener, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem, Babel
Yedekler: Okan, Halil, Etebo, Oğulcan, Ömer, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Ozornwafor, Arda
Teknik Direktör: Fatih Terim
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Ie, Vitor, Marlon, Berat, Baker, Ekuban, Nwakaeme, Bakasetas, Djaniny
Yedekler: Erce, Hüseyin, Hosseini, Abdulkadir Ömür, Kamil Ahmet, Flavio, Atakan, Abdulkadir Parmak, Faruk Can, Afobe
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Sarı kart: Ie (Trabzonspor)