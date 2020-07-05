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Süper Lig: Galatasaray: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 30.

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı bordo-mavililerin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada Ndiaye'nin ceza yayından vuruşunda Donk'tan seken topu alan Ekuban'ın ceza sahası içi sol tarafından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.


10. dakikada Feghouli'nin pasında ceza sahası içi sağ tarafta topla bulunan Emre Akbaba'nın pasını yine Feghouli'ye aktardı. Cezayirli futbolcunun penaltı noktası üstünden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.


32. dakikada Feghouli'nin Da Costa'ya yaptığı müdahalede VAR'a giden hakem Cüneyt Çakır, pozisyonu izledikten sonra Feghouli'ye kırmızı kart gösterdi.


40. dakikada Donk'un ceza sahası içinde Sörloth'a yaptığı müdahale sonrasında hakem Cünent Çakır, VAR'da tekrar pozisyonu izleyip penaltı kararı verdi.


41. dakikada penaltıda topun başına geçen Sosa, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun


Galatasaray: Okan Kocuk, Mariano, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli ?, Ömer Bayram, Younes Belhanda, Emre Akbaba


Yedekler: Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Martin Linnes, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz, Jesse Sekidika, Emin Bayram


Teknik Direktör: Fatih Terim


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet, Hüseyin Türkmen, Da Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Badou Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Alexander Sörloth


Yedekler: Erce Kardeşler, Campi, Messias, Serkan, Abdurrahim, Doğan, Guilherme, Bilal, Nwakaeme, Koray


Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir


Gol: Sosa (dk. 41 pen.) (Trabzonspor)


Kırmızı kart: Sofiane Feghouli (dk. 32) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Saracchi, Donk (Galatasaray), Da Costa (Trabzonspor)

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