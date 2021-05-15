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Süper Lig: Galatasaray: 0 - Yeni Malatyaspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in son haftasında Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor.

Süper Lig'in son haftasında Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Yeni Malatyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


11. dakikada Taylan Antalyalı'nın uzun pasında ceza sahası içinde Semih Kaya'dan seken topu önünde bulan Arda Turan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.


23. dakikada Ryan Babel'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Halil Dervişoğlu'nun kafa vuruşunda kaleci Ertaç meşin yuvarlağı kornere çeldi.


39. dakikada sağ tarafta topu alan Chebake'nin ceza sahası içi arka direğe açtığı ortada Adem'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Cüneyt Çakır, Mustafa Emre Eyisoy, Tarık Ongun


Galatasaray: Muslera, DeAndre Yedlin, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Ryan Babel, Arda Turan, Halil Dervişoğlu


Yedekler: Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Etebo, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Mustafa Muhammed ,Emre Kılınç, Sofiane Feghouli


Teknik Direktör: Fatih Terim


Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Wallace, Hadebe, Hafez, Chebake, Zeki, Mallan, Fofana, Tetteh, Adem


Yedekler: Abdulsamed Damlu, Acquah, Doğukan, Umut Bulut, Malle, Ahmed Ildiz, Nzdizeye, Mustafa Eskihellaç, Kubilay, Bülent


Teknik Direktör: İrfan Buz


Gol: Adem (dk. 39) (Yeni Malatyaspor)

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