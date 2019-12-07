İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Galatasaray: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 14.

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, taraftarı önünde Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılılar ilk yarıyı Belhanda'nın penaltıdan attığı golle 1-0 önde kapattı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada Nagatomo sol kanattan son çizgiye inerek ortaladı, savunmadan seken topa Mariano vurdu ancak defansa çarpan top kornere çıktı.


5. dakikada Mariano'nun düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Ömer Bayram kullandı. Bu futbolcunun ceza sahası içine gönderdiği topu Adem Büyük kafayla filelere gönderdi ancak VAR uyarısı sonrasında pozisyonun ofsayt olduğu bildirilince gol geçerlilik kazanmadı.


19. dakikada Seri'nin ceza sahasına gönderdiği topta Mariano bekletmeden içeriye ortaladı. Bu pozisyonda top N'Sakala'nın eline çarpınca Hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.


20. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Belhanda, yaptığı plase vuruşla Galatasaray'ı öne geçiren isim oldu. 1-0


40. dakikada Nagatomo'nun ceza sahasına ortasında topla buluşan Ömer Bayram, penaltı noktasına çevirdi. Kale sahası önünde Lemina'nın çektiği şutta Marafona gole izin vermezken, top kornere gitti.


41. dakikada Ömer Bayram'ın kullandığı korner atışında savunmadan seken topu ceza sahası dışında alan Belhanda çok sert vurdu, kaleci Marafona topu kornere gönderdi.


45+2. dakikada Junior Fernandes'in ara pasında topla buluşan Efecan ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunu yaptı ancak top az farkla auta çıktı.



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu


Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Seri, Nzonzi, Belhanda, Lemina, Ömer Bayram, Adem Büyük


Yedekler: Okan, Şener, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Selçuk, Falcao, Jimmy Durmaz, Emin Bayram, Taylan, Emre Mor


Teknik Direktör: Fatih Terim


Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Baiano, Welinton, Caulker, N'Sakala, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Junior Fernandes, Bammou


Yedekler: Haydar Yılmaz, Eray Birniçan, Salih Uçan, Onur Bulut, Umut Güneş, Tzavellas, Musa Çağıran, Veysel Karani Ünal, Hamza Özdemir


Teknik Direktör: Erol Bulut


Gol: Belhanda (dk. 20) (Galatasaray)


Sarı kart: Siopis (Aytemiz Alanyaspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.