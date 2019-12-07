Süper Lig: Galatasaray: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, taraftarı önünde Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip karşılaşmanın ilk yarısında Belhanda'nın penaltıdan attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada Belhanda'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Seri, bekletmeden şutunu attı ancak top yandan az farkla auta çıktı.

61. dakikada Welinton'un sağdan yaptığı ortada ceza sahası içinde topu kontrol eden Bammou'nun vuruşunda Muslera topa sahip oldu.

64. dakikada Bammou'nun pasında topla buluşan Bakasetas'ın vuruşunda kaleci Muslera'dan dönen topu Junior Fernande tamamlamak istedi ancak topu dışarı gönderdi.

71. dakikada Welinton'un sağdan yaptığı ortada ceza sahası içinde yükselen Caulker'in kafa vuruşunda Muslera topu kornere gönderdi.

72. dakikada kullanılan korner atışında Salih Uçan'ın yaptığı ortada Caulker'in indirdiği topa Junior Fernandes vurdu ancak Muslera gole izin vermedi.

73. dakikada üst üste kazanılan köşe vuruşunu yine Salih Uçan kullandı. Bu kez ceza sahasında kafayı Caulker vurdu, Muslera yine geçit vermedi.

81. dakikada N'Sakala'nın soldan yaptığı ortada Caulker'in kafayla indirdiği top arka direkte Bammou'da kaldı. Bu futbolcunun müsait durumda vuruşunda Muslera son anda topu kornere gönderdi.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Seri (Taylan dk. 83 ?), Nzonzi, Belhanda, Lemina, Ömer Bayram (Jimmy Durmaz dk. 74), Adem Büyük (Falcao dk. 79)

Yedekler: Okan, Şener, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Selçuk, Emin Bayram, Emre Mor

Teknik Direktör: Fatih Terim

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Baiano, Welinton, Caulker, N'Sakala, Ceyhun (Salih Uçan dk. 62), Siopis (Musa Çağıran dk. 88 ?), Efecan, Bakasetas, Junior Fernandes (Onur Bulut dk. 74), Bammou

Yedekler: Haydar Yılmaz, Eray Birniçan, Umut Güneş, Tzavellas, Veysel Karani Ünal, Hamza Özdemir

Teknik Direktör: Erol Bulut

Gol: Belhanda (dk. 20 pen.) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Siopis, Welinton, Onur Bulut, Efecan (Aytemiz Alanyaspor), Seri, Jimmy Durmaz (Galatasaray)