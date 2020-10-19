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Süper Lig: Galatasaray: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 5.

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada sağ taraftan Juanfran'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Bakasetas'ın bekletmeden şutunda meşin yuvarlak kaleci Fatih'te kaldı.


15. dakikada Babel'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Emre Kılınç'ın son çizgiye inerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Marafona'dan kornere gitti.


33. dakikada ceza sahası içinde Moubandje topa elle müdahale etti. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu pozisyon sonrasında penaltıyı işaret etti.


34. dakikada Falcao'nun kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


43. dakikada ceza sahası dışından Babacar'ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1


45+2. dakikada Etebo'nun ceza yayı önünde Salih Uçan'a arkadan yaptığı müdahaleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu sarı kart olarak değerlendirdi. Sarı kartı bulunan Etebo, ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyundan atıldı.



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mustafa Emre Eyisoy, Mustafa Savranlar


Galatasaray: Fatih, Linnes, Marcao, Luyindama, Sarracchi, Etebo, Taylan, Emre Akbaba, Babel, Emre Kılınç, Falcao


Yedekler: Okan, Şener, Belhanda, Donk, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Arda, Feghouli, Diagne


Teknik Direktör: Fatih Terim


Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Salih Uçan, Babacar, Davidson, Bakasetas, Barreiro


Yedekler: Ufuk, Ahmet Gülay, Fatih Aksoy, Ceyhun, Mustafa Pektemek, Hasan Ayaroğlu, Berkan Kutlu, Efekan Bekiroğlu, Umut Güneş, Tayfur Bingöl


Teknik Direktör: Çağdaş Atan


Goller: Falcao (dk. 34) (Galatasaray), Babacar (dk. 43) (Aytemiz Alanyaspor)


Kırmızı kart: Etebo (dk. 45+2) (Galatasaray)


Sarı kart: Marcao (Galatasaray)

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