Süper Lig: Galatasaray: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada sağ taraftan Juanfran'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Bakasetas'ın bekletmeden şutunda meşin yuvarlak kaleci Fatih'te kaldı.

15. dakikada Babel'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Emre Kılınç'ın son çizgiye inerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Marafona'dan kornere gitti.

33. dakikada ceza sahası içinde Moubandje topa elle müdahale etti. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu pozisyon sonrasında penaltıyı işaret etti.

34. dakikada Falcao'nun kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

43. dakikada ceza sahası dışından Babacar'ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

45+2. dakikada Etebo'nun ceza yayı önünde Salih Uçan'a arkadan yaptığı müdahaleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu sarı kart olarak değerlendirdi. Sarı kartı bulunan Etebo, ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyundan atıldı.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mustafa Emre Eyisoy, Mustafa Savranlar

Galatasaray: Fatih, Linnes, Marcao, Luyindama, Sarracchi, Etebo, Taylan, Emre Akbaba, Babel, Emre Kılınç, Falcao

Yedekler: Okan, Şener, Belhanda, Donk, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Arda, Feghouli, Diagne

Teknik Direktör: Fatih Terim

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Salih Uçan, Babacar, Davidson, Bakasetas, Barreiro

Yedekler: Ufuk, Ahmet Gülay, Fatih Aksoy, Ceyhun, Mustafa Pektemek, Hasan Ayaroğlu, Berkan Kutlu, Efekan Bekiroğlu, Umut Güneş, Tayfur Bingöl

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Falcao (dk. 34) (Galatasaray), Babacar (dk. 43) (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı kart: Etebo (dk. 45+2) (Galatasaray)

Sarı kart: Marcao (Galatasaray)