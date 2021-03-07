Süper Lig: Galatasaray: 1 - DG Sivasspor: 2 (İlk yarı)

Süper Lig’in 29.
Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray evinde DG Sivasspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Sivasspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Onyekuru'nun verdiği pasta topu alan Gedson'un şutunu kaleci Ali oyun alanı içine çeldi.
9. dakikada seken topu alan Linnes'in Muslera'ya dönmek isterken verdiği pası alan Gradel meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
14. dakikada Babel'in pasında ceza sahası dışında topu alan Falcao'nun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
18. dakikada Babel'in sağ taraftan ceza sahası içine açtığı ortada arka direkte topla buluşan Onyekuru'nun şutunda top üstten auta çıktı.
38. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Gradel'in sert şutunu kaleci Muslera oyun alanı içine çeldi. Dönen topla buluşan Boyd meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Ali Şansalan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Özgür Ertem
Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Belhanda, Babel, Onyekuru, Falcao
Yedekler: Okan, Halil, Etebo, Kerem, Ömer Bayram, Yedlin, Luyindama, Emre Kılınç, Arda Turan, Feghouli
Teknik Direktör: Fatih Terim
DG Sivasspor: Ali, Ahmet, Robin, Camara, Uğur, Fajr, Ziya, Gradel, Boyd, Hakan, Yatabare
Yedekler: Samassa, Muhammet, Kone, Garcia, Alaaddin, Kerem, Ninga, Kayode
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Gradel (dk. 9), Boyd (dk. 38) (Sivasspor), Falcao (dk. 14) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Gradel, Yatabare (Sivasspor)