Süper Lig: Galatasaray: 1 - Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada sağ taraftan Şener'in pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Oğulcan'ın direkt kaleye vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

60. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Salibur'un sert ve yerden şutunda kaleci Muslera topu çeldi. Kale önünde boşta kalan topu Ndao tamamladı. 0-1

62. dakikada ceza yayı üzerinden Gedson Fernandes'in pasında kale önünde topla buluşan Babel'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

75. dakikada Donk'un Sobiech'e yaptığı müdahaleyi hakem Ali Palabıyık VAR'da izleyerek kırmızı kart olarak değerlendirdi ve Donk'u oyundan attı.

86. dakikada ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem'e Balkovec'in müdahalesini hakem Ali Palabıyık penaltı ve direkt kırmızı kart olarak değerlendirdi. VAR'da pozisyonu izleyen Ali Palabıyk, penaltı ve Balkovec'e verdiği kırmızı kartı iptal etti.

90+2. dakikada Sobiech'in pasında topla buluşan Balkovec, ceza sahası içine girip, kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam

Galatasaray: Muslera, Yedlin (Şener dk. 28), Marcao, Donk, Ömer Bayram, Etebo (Kerem dk. 83 ?), Gedson, Oğulcan (Emre Kılınç dk. 68), Babel, Emre Akbaba (Feghouli dk. 68), Mustafa Muhammed (Luyindama dk. 83 ?)

Yedekler: Okan, Taylan, Falcao, Halil, Saracchi

Teknik Sorumlu: Levent Şahin

Fatih Karagümrük: Viviano, Koray (Mevlüt dk. 90 ?), Roco, Zukanovic, Balkovec, Efe (Hedenstad dk. 68), Lens (Salibur dk. 59), Jimmy Durmaz, Bertolacci (Aksel dk. 59), Ndao, Sobiech

Yedekler: Aykut, Egemen, Serhat, Campi, Bora

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Goller: Ndao (dk. 60) (Fatih Karagümrük), Babel (dk. 62) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Donk (dk. 78) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Mustafa Muhammed, Emre Akbaba, Babel, Gedson Fernandes (Galatasaray), Roco, Viviano (Fatih Karagümrük)