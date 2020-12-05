Süper Lig: Galatasaray: 1 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Hatayspor ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada Taylan'ın ara pasında ceza sahası içi kale önünde topla buluşan Emre Akbaba'nın kaleciyle karşı karşıya gelerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak oyun alanına döndü.

25. dakikada Feghouli'nin ara pasında ceza sahası dışında topla buluşan Diagne'nin kaleye sokularak sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

32. dakikada sağ çaprazdan Feghouli'nin ortaya havalandırdığı topu arka direkte kontrol eden Diagne'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

37. dakikada sağ taraftan Oğulcan'ın yaptığı ortada arka direkte Emre Taşdemir topla buluştu. Topu kontrol edemeyen Emre'nin son çizgide yaşanan karambolde yaptığı vuruş kaleci Munir'den dönüp kendisine çarparak auta gitti.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Erkan Özdamar, Kemal Yılmaz, Abdullah Bora Özkara

Galatasaray: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Oğulcan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Feghouli, Diagne

Yedekler: Okan, Şener, Belhanda, Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer, Luyindama, Arda, Sekidika, Ali Yavuz

Teknik Direktör: Fatih Terim

Hatayspor: Munir, Burak Çamoğlu, Yusuf Abdioğlu, Pablo, Popov, Sackey, Traore, Aabid, Selim Ilgaz, Akintola, Diouf

Yedekler: Yavuz Boyar, Akın Alkan, Soner Örnek, Billong, Barbosa, Gökhan Karadeniz, Abdurrahman Canlı, Boupendza

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Gol: Diagne (dk. 32) (Galatasaray)

Sarı kart: Diagne (Galatasaray)