İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Galatasaray: 1 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 11.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Hatayspor ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


16. dakikada Taylan'ın ara pasında ceza sahası içi kale önünde topla buluşan Emre Akbaba'nın kaleciyle karşı karşıya gelerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak oyun alanına döndü.


25. dakikada Feghouli'nin ara pasında ceza sahası dışında topla buluşan Diagne'nin kaleye sokularak sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.


32. dakikada sağ çaprazdan Feghouli'nin ortaya havalandırdığı topu arka direkte kontrol eden Diagne'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0


37. dakikada sağ taraftan Oğulcan'ın yaptığı ortada arka direkte Emre Taşdemir topla buluştu. Topu kontrol edemeyen Emre'nin son çizgide yaşanan karambolde yaptığı vuruş kaleci Munir'den dönüp kendisine çarparak auta gitti.



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Erkan Özdamar, Kemal Yılmaz, Abdullah Bora Özkara


Galatasaray: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Oğulcan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Feghouli, Diagne


Yedekler: Okan, Şener, Belhanda, Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer, Luyindama, Arda, Sekidika, Ali Yavuz


Teknik Direktör: Fatih Terim


Hatayspor: Munir, Burak Çamoğlu, Yusuf Abdioğlu, Pablo, Popov, Sackey, Traore, Aabid, Selim Ilgaz, Akintola, Diouf


Yedekler: Yavuz Boyar, Akın Alkan, Soner Örnek, Billong, Barbosa, Gökhan Karadeniz, Abdurrahman Canlı, Boupendza


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Gol: Diagne (dk. 32) (Galatasaray)


Sarı kart: Diagne (Galatasaray)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.