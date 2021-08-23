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Süper Lig: Galatasaray: 1 - Hatayspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 2.

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Hatayspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada sağ tarafta topu alan Kamil Ahmet'in yerden ceza sahası içine verdiği pasta Lobjanidze'nin dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1


10. dakikada Diagne, orta alanda kaptığı topu Berkan'a verdi. Berkan'ın ceza sahası içine çalımlarla girip pası Diagne'ye bıraktı. Topu Diagne öncesinde Hatayspor savunması araya girerek uzaklaştırdı.


30. dakikada Kerem'in verdiği pasta ceza sahası içinde topu alan Cicaldau'nun şutunda meşin yuvarlak direkten dönüp Feghouli'nin önünde kaldı. Cezayirli oyuncunun gelişine yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 1-1


43. dakikada sağ taraftan Emre Çolak'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Fatih Kurucuk'un kafa vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı.



Stat: Atatürk Olimpiyat


Hakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Mehmet Kısal


Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Nelsson, Aanholt, Taylan, Berkan, Kerem, Cicaldau, Feghouli, Diagne


Yedekler: İsmail Çipe, Yedlin, Alpaslan, Babel, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Aytaç Kara, Barış Yılmaz, Emre Kılınç


Teknik Direktör: Fatih Terim


Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Simon, Samuel, Mehdi, Ruben, Lobjanidze, Emre Çolak, Dylan, Diouf


Yedekler: Abdullah, Burak, Onur, Traore, Kamara, El Kaabi, Burak, Bülent, Sadık, Eren


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Goller: Lobjanidze (dk. 3) (Hatayspor), Feghouli (dk. 30) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Luyindama (Galatasaray), Ribeiro (Hatayspor)

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