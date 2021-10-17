Süper Lig: Galatasaray: 1 - İH Konyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Galatasaray, İH Konyaspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar 4. dakikada Mustafa Muhammed'in attığı golle mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Bytyqi'nin pasında ceza sahası içine giren Sitya, soldan son çizgiye inip sert ortaladı. Muslera'dan seken top Serdar Gürler'in önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden sert şutunda Muslera mutlak bir gole engel oldu.

65. dakikada soldan kazanılan serbest atışta Sitya, ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Skubic'in kafasında top az farkla yandan auta çıktı.

81. dakikada soldan kazanılan serbest vuruşta Serdar Gürler ön direğe ortaladı. Bu noktadaki Hadziahmetovic'un topukla yaptığı vuruşta top az farkla üstten dışarı gitti.

Stat: Ali Sami Yen

Hakemler: Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara, Volkan Ahmet Narinç

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan (Assunçao dk. 46), Cicaldau, Kerem (Barış Alper dk. 61), Morutan (Babel dk. 61), Halil (Emre Kılınç dk. 61), Mustafa Muhammed (Diagne dk. 87 ?)

Yedekler: Fatih, Oğulcan, Ömer, Luyindama, Feghouli

Teknik Direktör: Fatih Terim

İH Konyaspor: Sehic, Skubic (Ahmet Karademir dk. 90 ?), Ahmet Çalık, Abdülkerim, Sitya, Oğulcan (Soner dk. 80), Hadziahmetovic, Çekici (Adil dk. 90 ?), Serdar, Bytyqi (Michalak dk. 74), Rahmanovic

Yedekler: Erten, Anicic, Nafican, Alper, Barış, Ekrem

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gol: Mustafa Muhammed (dk. 4) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Sehic, İlhan Palut (Teknik Direktör), Bytyqi (İH Konyaspor), Taylan, Babel, Emre Kılınç (Galatasaray)