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Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 4.

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada sol kanatta topla buluşan İlhan'ın ceza sahası içine verdiği pasta gelişine topa vuran Hajradinovic'in şutunu kaleci Muslera kontrol etti.


12. dakikada sol kanatta topla buluşan Quaresma'nın yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.


14. dakikada sağ kanatta topla buluşan Hajradinovic'in ceza sahası içine çevirdiği topta ön direkte Thiam'ın yaptığı vuruşta top auta çıktı.


17. dakikada ceza sahasına atılan uzun topla buluşan Babel'in verdiği pasta Falcao'nun vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan sekti ve kaleci Fatih'te kaldı.


34. dakikada sol kanattan Belhanda'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Nzonzi'nin kafa vuruşunda top kaleci Fatih'te kaldı.


38. dakikada Ömer Bayram'ın pasında topla buluşan Falcao'nun şutunda savunmada Ben Youssef'e çarpan top ağlarla buluştu. 1-0



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen


Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Belhanda, Lemina (Ömer dk. 30 ?), Feghouli, Babel, Falcao


Yedekler: Okan, Şener, Emre, Ahmet, Adem, Selçuk, Donk, Jimmy Durmaz, Taylan


Teknik Sorumlu: Levent Şahin


Kasımpaşa: Fatih, Hafez, Ben Youssef, Veysel Sarı, Popov, Khalili, Aytaç Kara, Hajradinovic, İlhan Depe, Quaresma, Thiam


Yedekler: Ramazan, Murat Can, Uğurcan, Heintz, Mustafa Pektemek, Veigneau, Fernandes, Furkan, Özgür, Azad


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Gol: Falcao (dk. 38) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Hajradinovic (Kasımpaşa), Marcao (Galatasaray)

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