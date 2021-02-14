İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 25.

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada Marcao'nun uzun gönderdiği pasta ceza sahasında topla buluşan Kerem'in yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul son anda gole izin vermedi. Oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı.


8. dakikada ceza sahası dışında toplu buluşan Emre Kılınç, direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun sert şutunda Ertuğrul topu kornere çeldi.


9. dakikada sol taraftan kazanılan kornerde ceza sahasına gönderilen ortada Mustafa Muhammed kafayı vurdu. Bu oyuncunun vuruşunda Ertuğrul'dan dönen topu Kerem Aktürkoğlu tamamladı ve takımını öne geçirdi. 1-0


26. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Babel'in sert şutunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı kornere çeldi.



Stat: TT Stadı


Hakemler: Erkan Özdamar, Serkan Ok, Mustafa Sönmez


Galatasaray: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Ömer, Etebo, Gedson, Emre Kılınç, Kerem, Babel, Mustafa Muhammed


Yedekler: Fatih, Şener, Taylan, Onyekuru, Belhanda, Donk, Emre Akbaba, Yedlin, Ozornwafor, Bartuğ


Teknik Direktör: Fatih Terim


Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tosic, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç, Hajradinovic, Koomson, Hodzic, Thelin


Yedekler: Ramazan, Berk, Sadiku, Anıl Koç, Evren, Varga, Mehmet, Furkan, Doğucan, Hasan


Teknik Direktör: Fuat Çapa


Gol: Kerem (dk. 9) (Galatasaray)


Sarı kart: Thelin (Kasımpaşa)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.