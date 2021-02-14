Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 25.
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Marcao'nun uzun gönderdiği pasta ceza sahasında topla buluşan Kerem'in yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul son anda gole izin vermedi. Oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı.
8. dakikada ceza sahası dışında toplu buluşan Emre Kılınç, direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun sert şutunda Ertuğrul topu kornere çeldi.
9. dakikada sol taraftan kazanılan kornerde ceza sahasına gönderilen ortada Mustafa Muhammed kafayı vurdu. Bu oyuncunun vuruşunda Ertuğrul'dan dönen topu Kerem Aktürkoğlu tamamladı ve takımını öne geçirdi. 1-0
26. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Babel'in sert şutunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Stat: TT Stadı
Hakemler: Erkan Özdamar, Serkan Ok, Mustafa Sönmez
Galatasaray: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Ömer, Etebo, Gedson, Emre Kılınç, Kerem, Babel, Mustafa Muhammed
Yedekler: Fatih, Şener, Taylan, Onyekuru, Belhanda, Donk, Emre Akbaba, Yedlin, Ozornwafor, Bartuğ
Teknik Direktör: Fatih Terim
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tosic, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç, Hajradinovic, Koomson, Hodzic, Thelin
Yedekler: Ramazan, Berk, Sadiku, Anıl Koç, Evren, Varga, Mehmet, Furkan, Doğucan, Hasan
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Gol: Kerem (dk. 9) (Galatasaray)
Sarı kart: Thelin (Kasımpaşa)