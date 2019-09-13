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Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 4.

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Müsabaka Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada sol kanatta Belhanda'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Marcao'nun kafa vuruşunu kaleci Fatih oyun alanına çeldi.


77. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Quaresma'nın şutunu Muslera kornere çeldi.


80. dakikada Belhanda'nın orta alandan verdiği pasta topla buluşan Falcao'nun şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen


Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Belhanda, Lemina (Ömer dk. 30), Feghouli (Adem dk. 80 ?), Babel, Falcao (Donk dk. 90 ?)


Yedekler: Okan, Şener, Emre, Ahmet, Selçuk, Jimmy Durmaz, Taylan


Teknik Sorumlu: Levent Şahin


Kasımpaşa: Fatih, Hafez (Heintz dk. 82 ?), Ben Youssef, Veysel Sarı, Popov, Khalili, Aytaç Kara, Hajradinovic, İlhan Depe (Mustafa Pektemek dk. 72), Quaresma, Thiam (Veigneau dk. 72)


Yedekler: Ramazan, Murat Can, Uğurcan, Fernandes, Furkan, Özgür, Azad


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Gol: Falcao (dk. 38) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Hajradinovic, Youssef, Quaresma (Kasımpaşa), Marcao, Ömer (Galatasaray)

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