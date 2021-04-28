Süper Lig: Galatasaray: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 38.
Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Şener'in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Kerem'in sert şutu üstten auta çıktı.
70. dakikada Gedson Fernandes'in verdiği pasta Babel'in, ceza alanı dışında kaleyi karşısına alarak yaptığı vuruşu kaleci Sehic güçlükle oyun alanına çeldi.
87. dakikada Babel'in ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği şutta kaleci Sehic'ten seken topa hareketlenen Emre Akbaba, altıpastan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
90. dakikada Babel'in pasında topu alan Ömer'in ceza sahasına girerek sol çaprazından yaptığı vuruş kaleci Sehic'in de müdahalesiyle direğe çarparak kornere çıktı.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Galatasaray: Fernando Muslera, Şener Özbayraklı (Martin Linnes dk. 68), Ryan Donk, Marcao, Ömer Bayram, Oghenekaro Etebo (Taylan Antalyalı dk. 46), Gedson Fernandes, Emre Kılınç (Emre Akbaba dk. 46), Kerem Aktürkoğlu (Radamel Falcao dk. 76), Halil Dervişoğlu, Mustafa Muhamed (Ryan Babel dk. 46)
Yedekler: Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan
Teknik Direktör: Fatih Terim
Konyaspor: Ibrahim Sehic, Barış Yardımcı (Volkan Fındıklı dk. 83 ?), Ahmet Çalık, Adil Demirbağ, Guilherme, Ismael Diomande (Musa Çağıran dk. 72), Amir Hadziahmetovic, Levan Shengelia (Zymer Bytyqi dk. 72), Amar Rahmanovic, Jesse Sekidika, Artem Kravets (Sokol Cikalleshi dk. 54)
Yedekler: Erten Ersu, Marko Jevtovic, İsmail Güven, Farouk Miya, Doğan Can Gölpek, Erdon Daci
Teknik Direktör: İlhan Palut
Gol: Emre Akbaba (dk. 87) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Artem Kravets, Barış Yardımcı (Konyaspor)